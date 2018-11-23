شكرا لقرائتكم خبر عن هل مات نصير؟ تقرير غربي يتساءل عن مصير طفل يمني كاد يموت جوعاً مرتين ولا يُعلم مكانه الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال الأشهر الثلاثة عشر منذ ولادته ، تعرض الطفل نصير لخطر الموت الوشيك مرتين تقريبًا بسبب المجاعة في اليمن.

وبالرغم من تعافي نصير في أغسطس الماضي ، من سوء التغذية الحاد الذي كاد يقتله ، اضطر مرة أخرى للكفاج من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن أجبرت عائلته على الفرار من منزلها جراء العنف المتجدد في اليمن في أكتوبر الماضي.

وتعتبر قصة نصير نموذجاً مثيراً للرعب بالنسبة للعائلات في اليمن ، في ظل تقارير تفيد بأن 85000 طفل دون سن الخامسة ماتوا من الجوع خلال ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الأهلية.

وغالباً ما يعاني الأطفال أكثر من غيرهم من وطأة نقصان الطعام.

لكن نصير كان أحد المحظوظين حيث تمكنت عائلته من نقله إلى مركز صحي تدعمه منظمة “أنقذوا الأطفال” في أغسطس، عندما أصيب بالمرض ، ولكن بحلول أكتوبر / تشرين الأول أصيب بالمرض مرة أخرى. هذه المرة كان يعاني من الإسهال وسوء التغذية لأن والدته لم تتمكن من نقله إلى المركز الصحي.

تقول سعاد (والدة الطفل نصير): “أنا خائفة من الحرب.. أشعر بالقلق وأخشى أننا لن نحصل على الطعام. هذا التفكير يزعجني. لا أستطيع النوم وأنا قلقة على مصير أطفالي. لت أتمكن من العيش إذا أصابهم أي مكروه”.

وتضيف: “عندما لا يكون لديك مسكن تأوي إليه فستظل في صراع مستمر مع القلق”.

وأُجبرت العائلة على الفرار من منزلها في الحديدة عندما بدأ القتال بين القوات الحكومية وعصابات الحوثي.

أين نصير؟

من جهته قال محمد عوض ، أحد العاملين المحليين مع منظمة “أنقذوا الأطفال” ، أنه عندما شاهد “نصير” في أكتوبر تفاجأ من الهزال والضعف الشديد الذي بدا عليه.

وأضاف: “عندما بدأنا في معالجة نصير [في أغسطس] ، تعافى بشكل نسبي ، لكن عندما اشتعل الصراع مرة أخرى، صارت المنطقة التي تعيش فيها عائلة نصير منطقة حرب ما أجبر العائلة على الفرار منها.

مشيراً بأن العاملين في المنظمة المعنية برعاية الأطفال لم يتمكنوا من معرفة المكان الذي استقرت فيه العائلة وطفلها.

وقال عوض “أخيرا وجدنا شخصا يعرفهم”. “ليس لديهم حتى سقف. كان المكان أربعة جدران ، ولديهم مرتبة واحدة فقط. “

ويضيف: “تخيل عائلة تعيش في هذه الحالة. لم يكن لديهم أي شيء كي يقدمونه لطفلهم حتى ينجو من الموت الوشيك. في حين تقول الأم أنها تستعين بالصلاة والتضرع لله لينجي طفلها”.

كانت هذه آخر مرة يتمكن فيها أي شخص من منظمة “أنقذوا الأطفال” بالاتصال مع نصير أو والدته. والآن حالته الحالية ، ومكان وجودهم بالضبط لم يعد معروفاً.