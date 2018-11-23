شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطات ينجحن في الهرب من صنعاء ويصلن مأرب والفريق محسن يستقبلهن ويوجه دعوة مهمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الخميس22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م ، بصمود وصبر المواطنين في العاصمة صنعاء بمختلف فئاتهم جراء ما يعانونه من ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية وهمجيتها المستمرة.

واستمع نائب الرئيس، خلال لقائه ،اليوم بمأرب،عدداً من الطالبات الناشطات في العاصمة صنعاء ،إلى الأوضاع التي يعانيها المواطنون بمختلف فئاتهم وقصة هروبهن من العاصمة عقب اعتداءات نفذتها الميليشيا على إثر انتفاضة الجياع.

ورحب نائب الرئيس بوجود الطالبات بين إخوانهن في مناطق الشرعية.

واشاد الاحمر بنضالهن في وجه ميليشيا الإرهاب التي تخلت عن كل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والتقاليد اليمنية لتمد يدها بالاعتداء على الجميع دون التفريق بين مدني أو طفل أو امرأة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن الشرعية وبدعم التحالف تهدف إلى رفع المعاناة عن أبناء شعبنا اليمني واستعادة الدولة الضامنة لحقوق الناس بعيداً عن همجية الميليشيا ونهبها ومصادرتها للحقوق والحريات..مشيراً الى أن الخلاص من همجية الحوثيين في العاصمة وبقية المحافظات بات قريباً.

ودعا الفريق علي محسن كل اليمنيين إلى الالتفاف خلف الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي خلفتها الميليشيا الحوثية.

من جانبهن عبرن الناشطات عن تقديرهن لنائب الرئيس ولاهتمام قيادة الشرعية..منوهات إلى وضع المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين وما يتجرعونه من مرارات وتوق الناس وشغفهم بعودة الدولة وإنهاء تواجد الميليشيا.