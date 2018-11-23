رئيس تحرير هناك سياسيين ساعدوا المليشيا وندموا.. "أفعالهم آثمة"

واستكمل رئيس تحرير موقع الخليج 365 خلال حديثه لـ قناة اكسترا نيوز، أن العناصر السياسية التى ساعدت الحوثيين قبل سنوات اصطدموا بسياسة المليشيا الغريبة والمُثيرة للدهشة، مُضيفاً أنهم توصلوا إلى قناعة تامة بضرورة المشاركة السياسية وتغليب صوت العقل والمنطق للوصول إلى حلاً سلمياً.
وأضاف مُحسن أن كان هناك مسودة لدستور وخطة لانتخاب هيئات شرعية والانتقال إلى مرحلة الثبات وإنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن التدخل الحوثى أنهى ودمر كل هذا.
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