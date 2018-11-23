صحيفة تكشف شرط الحوثيين لحضور مشاورات السلام وهدفهم منه

كشفت صحيفة، عن شرط الحوثيين لحضور مشاورات السلام اليمنية المقرر انعقادها في السويد الشهر المقبل.

ووفق صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" أن الحوثيين وضعوا شرط نقل 50 جريحا و50 مرافقا قبيل البدء في أي مشاورات يمنية، لكن محمد عبد السلام المتحدث باسم الميليشيات لم يوضح في تغريدات عبر حسابه في «تويتر» هل الجرحى الذين تحدث عنهم زعيم الميليشيات هم الجرحى الذين جرى نقلهم الأربعاء قبل الماضي، أم أنهم جرحى آخرون.



وأعلن انقلابيو اليمن عن لقاء جرى أمس بين زعيم الميليشيات المدعومة من إيران عبد الملك الحوثي مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث. ونقلت «رويترز» عن متحدث باسم الميليشيات تطرق زعيم الحوثيين إلى مسألة نقل الجرحى، وهي واحدة من ثلاثة شروط جاءت في اللحظات الأخيرة التي حالت دون حضور الانقلابيين مشاورات جنيف مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.

وترى أطراف يمنية أن الحوثيين يرغبون عبر هذا الشرط في تحقيق مكاسب في حالة القبول أو الرفض؛ فحالة القبول تعني نقل عناصر إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله»، وإن لم تتحقق فهي للتعجيز وعرقلة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة وتهديد مشاورات السويد، فضلا عن وقف عمليات القتال وبالتالي لملمة الصفوف الحوثية وإعادة التمركز في الجبهات التي تخسرها بشكل مستمر.