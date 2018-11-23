تعرف على أسعار الخضروات والفواكه بحضرموت

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم الجمعة، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد , ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي : - الطماطم = 500ریال - البطاطس = 500 ریال - الموز = 300 ریال - التفاح المحلي =600ریال - التفاح الخارجي = 1000 ریال - الباذنجان = 300 ریالا - الكوسة = 300 ریال - البصل = 300 ریال - الجزر = 500 ریال - الخیار = 600 ریال - اللیمون = 1000 ریال - لحوم الأغنام = 3000 ریال - لحوم الأبل = 3500 ریال - لحوم الأبقار = 3500 ریال - سمك الثمد = 1000 ریال - وسعر متوسط الحوت الكامل الیوم ذو وزن 5 كیلوج ارم بــ 2000 ریال.

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