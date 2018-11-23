شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. تعزيزات عسكرية ضخمة تصل بشكل مفاجئ "هل بدأ الحسم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت تعزيزات عسكرية جديدة للقوات الحكومية إلى جبهة مريس دمت بمحافظة الضالع، مساء اليوم الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وقال مصدر عسكري "إنه وبتوجيهات من قيادة الشرعية وبالتنسيق مع اللواء الرابع المرابط في الصدرين بمريس أرسل قائد اللواء 30 مدرع جبهة حمك العميد الركن د. عيدالكريم الصيادي كتيبتين عسكريتين من أفراد وضباط اللواء 30 مدرع إلى جبهة مريس دمت والذي يتخذ من جبهة العود حمك شرق إب مقراً له ولقيادته".. ووصلت الكتيبتان إلى الجبهة واستحدثت مواقع عسكرية غربي مريس ودمت وفي جبال وقرى حيد كنة وجبل الشامي وشيبة ومضرح وذا الساعد وكتيل القمود، وهي جبال وأماكن هامة وتمثل حاجز الحماية لمواقع الجيش في مريس، كما تطل بشكل مباشر على مناطق تابعة لمديرية دمت غربا.. وفي سياق متصل، سقط عشرات القتلي بصفوف المليشيات الحوثية بجبال حيد كنه غرب دمت إثر قيام مليشيات الحوثي بمحاولة هجوم فاشلة على مواقع الجيش والقوات الحكومية غرب مدينة دمت، وتم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.