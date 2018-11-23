شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليه : هذا هو الشرط الذي قدمه عبدالملك الحوثي للمبعوث الأممي…مقابل المشاركة في مفاوضات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي عبدالكريم المدي في منشور على حائطه بالفيسبوك أن ‏مليشيات الحوثي وكالعادة تضع شروطا لمشاركتها في مشاورات السويد. وتابع قائلا عبدالملك الحوثي يقول للمندوب الأممي:

سنشارك بشرط نقل الجرحى وعلاجهم في الخارج وإعادتهم إلى صنعاء. وأشار طبعا نسبة كبيرة منهم من إيران وحزب الله يريدون نقل بعضهم للعلاج والبعض الآخر تبديلهم بوردية جديدة.

قولوا يريدون سلام.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليه : هذا هو الشرط الذي قدمه عبدالملك الحوثي للمبعوث الأممي…مقابل المشاركة في مفاوضات السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .