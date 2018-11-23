شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية يدلي بتصريح هام ماذا جاء فيه ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، ان هناك جهوداً تُبذل لإستباب الأمن والإستقرار في المحافظات المحررة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قِبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتقديم الدعم الكامل واللا محدود لإستقرار العملة الوطنية والخدمات الأساسية الأخرى.

وأشار المصدر إلى الجهود المبذولة من قِبل الحكومة والتحالف لتوفير المشتقات النفطية والإستقرار السياسي الملحوظ، كما يأتي كل ذلك في إطار الدعم السخي للأشقاء في التحالف العربي للحكومة والشعب اليمني جرّاء المحنة التي تسببت بها الميليشيا الحوثية الإنقلابية الإيرانية.

وقال: نطمئن كافة المواطنين بأن وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية ستبذل قصارى جهدها من أجلهم ولأجلهم، وندعو رأس المال إلى الاستثمار في البلد والتعمير وممارسة أنشطتهم الطبيعية.

وأضاف: كما ندعو القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والترفع عن الطموحات الصغيرة والتعاون جميعاً في إستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وبناء وطن يتسع للجميع، وفليتنافس المتنافسون بالطرق الديمقراطية التي تحتفظ بالحق للجميع.