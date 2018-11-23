شكرا لقرائتكم خبر عن وصلتها رسالة من ابنتها الكبرى.. أم بريطانية تتوسل حكومة بلادها إرجاع بناتها اليمنيات اليها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشدت البريطانية جاكي صالح سلطات بلادها للعمل على إعادة بناتها اليمنيات الثلاث إليها بعد أن عشن معظم حياتهن في اليمن.

تقول جاكي في فيديو نشرته شبكة “بي بي سي” أن زوجها اليمني صادق حسين صالح أخذ بناته الصغيرات (ريحانة وصفية ونادية) وعاد بهم الى اليمن في العام 1986م.

وتقول جاكي انها أمضت عقوداً من عمرها دون أن تعرف وسيلة للتواصل بهن أو بأبيهن، قبل أن تتواصل بها أكبر بناتها من اليمن عبر برنامج واتس آب.

وأشارت الى أن ابنتها “صفية” طلبت منها المساعدة لمغادرة اليمن الى بريطانيا، بعد أن غرقت البلاد في فوضى صراع دموي.

وقالت الأم أنها بدأت حملة لمطالبة السلطات بالعمل على إعادة بناتها اليها، خاصة مع اشتداد وتيرة القتال في اليمن.