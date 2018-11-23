شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تسقط طائرة للحوثيين في مديرية نهم (صور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسقطت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة يوم الخميس الموافق22-11-2018م طائرة مسيرة للحوثيين محملة بقنبلتين كانت تريد استهداف مواقع القوات الكومية في نهم شرق العاصمة صنعاء

مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة أكد أن الطائرة التي اسقطت إيرانية الصنع فيما اكدت مصادر محلية ان الطائرة المسيرة أطلقها خبراء من حزب الله وإيران

مصادر ميدانية أكدت ان الحوثيين اطلقوا الطائرة من مزارع المواطنين بنهم وكانت المليشيا الحوثية قد منعت المزارعين من الوصول الى مزارعهم خاصة في المناطق القريبة من خطوط التماس ما يدل على ان المليشيا تستخدم المزارع المغطاة بأشجار القات للتمويه اثناء اطلاق مثل هذه العمليات .