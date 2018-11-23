شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات خليجية ستتولى مهام نقل وفد الحوثي من صنعاء إلى السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر كويتي في وزارة الخارجية الكويتية، أن وفد ميليشيا الحوثي المشارك في المباحثات اليمنية التي ستعقد في السويد، سينتقل بإحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية.

ونقلت صحيفة “النهار” الكويتية عن المصدر أن الكويت وافقت على نقل الوفد بالناقل الجوي الوطني وستنطلق من الكويت إلى صنعاء ثم من صنعاء إلى السويد مباشرةً، بناءً على طلب سويدي وافقت عليه الكويت.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله أمس الأربعاء، في تصريح صحافي بمناسبة حضوره حفل سفارة عمان بالعيد الوطني، أن التنسيق جارٍ مع من وصفهم بالأصدقاء في السويد، لافتاً إلى أن المباحثات ستعقد في موعدها، في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

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