شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف .. فارق كبير في أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بين عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس في عدن وصنعاء أسعار العملات في صنعاء الدولار الأمريكي 540 580 الريال السعودي 142 153 أسعار العملات في عدن الدولار الأمريكي 530 550 الريال السعودي 135 143

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف .. فارق كبير في أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بين عدن وصنعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .