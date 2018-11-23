شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان اعلان مفاجئ وبيان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن الامير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية، اليوم الخميس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة لزيارة عدد من الدول العربية، بناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: “بناءً على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة لدعوات رسمية، فقد غادر ولي العهد لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة”.