شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الشريجة والراهدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الخميس،مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز.

وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ،بأن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة..مشيراً الى ان قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرق مدينة الراهدة، فيما توصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة عدن.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقتي الدال والحيدين ذمال الشريجة، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني في جبهة القبيطة جنوب غرب الراهدة التابعة لمحافظة تعز.