شكرا لقرائتكم خبر عن هذه أسباب معاناة حضرموت من أزمة بالغاز المنزلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرجعت مصادر سبب معاناة محافظة حضرموت من أزمة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى 10 آلاف ريال.

وأوضحت مصادر أن الأزمة دخلت شهرها الثاني في ظل غياب أي بوادر حلول للمشكلة بعدما أصبح سعر أنبوبة الغاز باهظ الثمن.

وبّينت أن الأزمة ناتجة عن خفض انتاج صافر من الغاز إلى ما يقارب النصف نتيجة الصيانة التي يتم إجراؤها في الآبار، بالإضافة إلى تعرض ناقلات الغاز الخاصة بالمنشأة للتقطع على خط مأرب حضرموت.

ولفتت إلى أن الأزمة ستنتهي قريباً بجهود كبيرة يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي.