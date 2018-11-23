شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يلتقي عبد الملك الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الحوثيون عبر وسائل إعلامهم بأن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إلتقى اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، الذي وصل اليوم إلى صنعاء ، حيث لم يتم الكشف عن مكان اللقاء الذي تم .

ويأتي لقاء المبعوث الأممي بزعيم الحوثيين في ظل قرب المشاورات بين الأطراف اليمنية المزمع إنعقادها في السويد .



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