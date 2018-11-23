شكرا لقرائتكم خبر عن في معركة حسمت بساعة واحدة فقط.. جماعة الحوثي شنت هجوما انتحاريا بالحديدة.. شاهد بالفيديو ماذا حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي خلال الساعات الماضية هجوماً انتحاريا داخل مدينة الحديدة كلفها العشرات من عناصرها الذين جمعتهم تحت مظلة الاحتفال بالمولد النبوي ودفعتهم للهجوم أشبه ما يكون بالانتحاري



وبحسب ما نقلته وكالة 2 ديسمبر عن الإعلام العسكري فإن جماعة الحوثي استمرت في خرق الهدنة الإنسانية حيث نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم أكبر محاولة تسلل بعمليات انتحارية من اتجاهين لاستعادة السيطرة على مجمع إخوان ثابت الصناعي ولكنها باءت بالفشل.



مؤكدا أن وحدات من اللواء الأول حراس الجمهورية كانت لهم بالمرصاد وحسمت المواجهة معهم خلال ساعة واحدة من بدئها.



ولفت أن جثث عدد من عناصر الحوثي لاتزال مرمية على بعد كيلومتر من المجمع باتجاه حي 7 يوليو.



وأضاف الإعلام العسكري، أن المليشيات استخدمت دبابة ومدفعية في التغطية النارية للمتسللين الحوثيين وسرعان ما تم إسكاتها بقصف مركز من قبل مدفعية حراس الجمهورية.



شكرا لقرائتكم خبر عن في معركة حسمت بساعة واحدة فقط.. جماعة الحوثي شنت هجوما انتحاريا بالحديدة.. شاهد بالفيديو ماذا حدث! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .