شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت قوات الجيش في السيطرة على مواقع الشريجة الحيوية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن تفاصيل سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة واستراتيجية في منطقة الشريجة شمالي محافظة لحج.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استعادت السيطرة على جبل خصلة جنوبي شرق مدينة الراهدة وعدد من المواقع المحيطة به في مديرية القبيطة.

وبّينت أن قوات الجيش أحرزت هذا التقدم الميداني بعدما شنت هجوماً واسعاً على مواقع المليشيا الحوثية في مناطق الدال والحيدين الواقعة بين الشريجة والراهدة.

ولفتت إلى أن معارك ضارية تخوضها قوات الجيش وسط استمرار تقدمها الميداني نحو مناطق في منطقة الراهدة والاقتراب من جبل القاهر.



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