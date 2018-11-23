شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف يبدو"محمدعلي الحوثي" في آخر ظهور له وماهو الاسم الجديد الذي اطلق عليه(صوره وتفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة لمحمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" وهو يرتدي لباسا أخضرا، سخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر الحوثي في الصورة التي وهو يرتدي كوفية خضراء.

وتبرز بطن الحوثي منتفخة من تحت الشميز الأخضر، ما أضاف على صورة طابعا إضافيا من السخرية لدى الناشطين. وتعليقا على الصورة المرفقة، قال الكاتب الصحفي (سام الغباري) في تغريدة على حسابه في تويتر : من منكم سمع عن البغل الأخضر في آخر الزمان ، الذي يقود الدهماء إلى حتفهم . هذا مكتوب في "شمس المعارف". واختتم الغباري تغريدته بقوله: "لقد ظهر البغل.. لقد ظهر البغل.. واقتربت الساعة ، فمتى ينشق القمر ؟ توبوا إلى الله أيها المسلمون .. اللهم إني بلغت بظهور البغل".

ويردتي الحوثيون هذا اللون تقليدا للشيعة الموالون للخميني في إيران وطهران ولبنان وغيرها.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كيف يبدو"محمدعلي الحوثي" في آخر ظهور له وماهو الاسم الجديد الذي اطلق عليه(صوره وتفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .