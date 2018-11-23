شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قطر تفاجأ السعودية بتصعيد طاريء وتطلق دعوة غير مسبوقة في قضية " خاشقجي " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طالب وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بضرورة محاسبة قتلة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، أيا من كانوا.



وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الرابع لحوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما.

وقال محمد بن عبد الرحمن في كلمته: "ما حدث مع خاشقجي كان مؤلما جدا، ونتوقع محاسبة المذنبين".

وتابع "من وجهة نظرنا من كان وراء مقتل خاشقجي يجب محاسبته أيا كان منصبه".

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه السعودية أزمة على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض عدة روايات عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وتطرق وزير الخارجية القطري في كلمته إلى السعودية والإمارات، وقال إنهما لا يستجيبان لمحاولات المجتمع الدولي لإنهاء المقاطعة ضد قطر.

وأردف "لا يمكننا مثلا الحكم على مؤسسات أمريكا من خلال التغريدات، فقد كان الكثير منها سابقا رافضا لحصار قطر".

ومضى "لقد كان الحصار حملة دعائية والمؤسسات الأمريكية قدمت تقارير لما حصل في تلك الفترة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".

واستطرد: ما حدث خلال الأشهر الأولى من الحصار كان مدمرا لسمعة دول الخليج بأكملها.

وتحدث كذلك عن أزمة إيران وأمريكا قائلا "خلاف أمريكا وإيران يضعنا في موقف غير مريح لأننا نرى الخلاف بين أقوى حلفائنا وجارتنا".