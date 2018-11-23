شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع: العثور على عبوات ناسفة تحت عبارة مياه بدمت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الشرطة العسكرية في محافظة الضالع اليوم الخميس من العثور على ثلاث عبوات ناسفة زرعها مجهولين في عباره مياه جنوب مديرية دمت شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن).



وافادت مصادر محلية أن أفراد من قوات الشرطة العسكرية المتواجدين في قرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت عثروا على عبوات مزروعة بعد بلاغات من مواطنين.



وذكرت المصادر “أن الشرطة حصلت على بلاغات من مواطنين بقيام خلايا تابعه للحوثيين بزرع عبوات في المناطق التي حررها الجيش الوطني جنوب دمت مطلع الشهر الجاري”.



وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية مطلع الشهر الجاري لتحرير مدينة دمت من ميلشيات الحوثي ووصلت القوات إلى مشارف المدينة بعد أن حققت تقدم ميداني كبير.

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