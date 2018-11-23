شكرا لقرائتكم خبر عن مغربية تقتل عشيقها وتطهو بقايا جثته وتطعمها للعمال بالإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النيابة العامة في الإمارات سيدة مغربية بقتل عشيقها وطهوه وإطعام أجزاء من جسده لعمال باكستانيين.



ويقول ممثلو النيابة إن السيدة قتلت عشيقها قبل نحو 3 أشهر في مقر إقامتها في مدينة العين لكن الجريمة لم تكتشف إلا أخيرا حين جاء شقيق العشيق للبحث عنه ووجد سنا بشرية في الخلاط، حسب تقرير صحفي.



وذهب الشقيق إلى قسم الشرطة للإبلاغ حيث بدأت التحقيقات وجاءت نتائج تحليل الدي إن إيه لتثبت أن السن تعود للعشيق.



ووفقا لما نشرته صحيفة "ذي ناشيونال "الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، فإن السيدة، وهي في الثلاثينات من العمر، قالت في التحقيقات إن الجريمة حدثت "في لحظة جنون".



وسوف تحال السيدة إلى المحكمة.



وعاشت السيدة وعشيقها معا سبع سنوات لكنه أخبرها أنه يريد ان يتركها ليتزوج سيدة مغربية أخرى.



ورغم ان الشرطة لم تعلن كيفية القتل إلا أنها كشفت ان السيدة طهت بقايا العشيق وقدمته مع الأرز لمجموعة من العمال الباكستانيين الذين يعملون في مشروع جوار منزلها.



وأحالت الشرطة السيدة لمستشفى للكشف عن صحة قواها العقلية.

