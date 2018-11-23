شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مصرع رئيس مجلس الحوثيين السياسي السابق صالح هبره بعد قصف مزرعته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات التحالف العربي أمس الأول عدة غارات استهدفت مزرعة لرئيس المجلس السياسي السابق لمليشيات الحوثي صالح هبرة في محافظة صعدة – شمال اليمن.

وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” أن طائرات التحالف العربي قصفت مزرعة صالح هبرة في مديرية بني معاذ بحوالي سبع غارات متتالية أسفرت عن مقتل إثنين من أبناءه وهم رجائي ومعاذ إضافة إلى اثنتين من بنات شقيقه وأربعة آخرين كانوا في المزرعة ولم تذكر المصادر مصير هبره القيادي الحوثي السابق.

وحسب المصدر ” فإن صالح هبرة كان قد اعتزل مليشيات الحوثي منذ نهاية مؤتمر الحوار الوطني بعد اتهام الجماعة له بالعمالة أسفر ذلك عن التضييق عليه وحبس تحركاته في مديريته ببني معاذ وهي مديرية رئيس المجلس السياسي السابق للحوثيين صالح الصماد الذي لقي مصرعه بغارة جوية لطيران التحالف العربي مطلع العام الجاري في محافظة الحديدة.