شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـل: ترامب يفجر مفاجأة مدوية ويصدم السعودية والعالم قبل قليل ويعلن رسميًا المسؤول الأول عن قتل خاشقجي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني، المسؤول الأول عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.





وتحدث ترامب، خلال لقائه مع الصحفيين، عن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، بشأن مقتل خاشجقي.

وقال ترامب، خلال تواجده في مزرعته "مار لاغو" حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته، إن من يجب محاسبته ومساءلته بشأن مقتل خاشقجي "ربما يجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".

وقال ترامب، خلال تواجده في مزرعته "مار لاغو" حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته، إن من يجب محاسبته ومساءلته بشأن مقتل خاشقجي "ربما يجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".

وتابع "الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج، حول ما إذا كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".. مؤكدا أن محمد بن سلمان، ينكر ذلك بشدة".

وقال الرئيس الأمريكي "أكره التستر، وسأخبركم بذلك، كما أن ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) يكره ذلك أكثر مما أفعل".

وأتم بقوله "سياستي بسيطة للغاية. أمريكا أولا. اجعل أمريكا رائعة مرة أخرى ، وهذا ما أفعله ".