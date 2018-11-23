شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور: مليشيا الحوثي تستنزف جهود السلام لتحقيق مكاسب شخصية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الكاتب السياسي “هاني مسهور”، عبر تغريدة له على تويتر، تابعها المشهد العربي، أن مليشيا الحوثي ستضع العراقيل ولن يقدموا خطوة إيجابية نحو السلام، وذلك لأنها تستنزف الجهود وتهدر الوقت لتزيد من ضغطها فى الملف الانساني، وذلك فى ظل ارتخاء الأمم المتحدة.

وتابع، ” سيضعون العراقيل بعد العراقيل ولن يقدموا خطوة ايجابية نحو مشاورات السلام فهذه المليشيات تستنزف جهود السلام وتهدر الوقت لتزيد من الضغط في الملف الانساني الذي تحققه منه مكاسبها في ظل ارتخاء الامم المتحدة”.



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