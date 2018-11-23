شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمى تعلن فرض عقوبات عاجلة على السعودية وتوجه طلبا طارئا للرياض (تطورات جديدة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اعلنت الحكومة الفرنسية عن فرض عقوبات على «18» سعوديا على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .



وطالبت فرنسا السعودية باجابات شفافة حول الاسئلة المطروحة حول ملايسات مقتل خاشقجي .

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