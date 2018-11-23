مُحسن يُعلن رفضه لـ "البندقية" ويكشف عن نظرة العالم للحوثيين

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال لقاء عبر فضائية اكسترا نيوز المصرية، إن هناك أمل كبير فى المفاوضات التى تتم فى الوقت الحالى بشأن إنهاء الحرب داخل اليمن، مُضيفاً أن الجيش الوطنى وقوات المقاومة والتحالف العربي حققوا انتصارات كبيرة داخل محيط تعز وصعدة والحديدة.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365 أنهم يرفض كون صوت السلاح هو الأعلى داخل الأراضي اليمنية ولابد من الخضوع إلى صوت المتطقة والعالم والمظر إلى المرجعيات الثلاثة للسير نحو طريق الحل.

وأشار "مُحسن" إلى أن الانتصارات المُستمرة وضغط المجتمع الدولى ونظرة العالم إلى انتهاكات المليشيا لهم الأثر القوي فى الوصول إلى سلائم دائم قريباً، مُضيفاً أن العالم بدأ فى عملية إدراج الحوثيين على القوائم الإرهابية بعد التعدى على مضيق باب المندب وتهديد الملاحة البحرية.

ولفت "مُحسن" خلال حديثه أنه يرفض الطرف الذى يحكم بالبندقية وأن الحكم لابد أن يكون للشعب والشعب يختار الشرعية.