الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الشريجة والراهدة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة بين محافظتي لحج وتعز.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، حيث تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرق مدينة الراهدة، فيما توصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة عدن.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقتي الدال والحيدين ذمال الشريجة، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش الوطني في جبهة القبيطة جنوب غرب الراهدة التابعة لمحافظة تعز.