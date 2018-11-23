مصرع عشرات الحوثيين في تجدد المعارك جنوب وغرب مدينة دمت بالضالع

تجدد المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية جنوب وغرب مدينة دمت بمحافظة الضالع.
ويخوض أبطال الجيش الوطني واحدة من أشرس المعارك مع المليشيات الحوثية التي حاولت فك الحصار عن مجموعة من عناصرها حاولت التسلل عبر جبال الأثلة بكولة الزقري إلى حيد كنة في الجنوب الغربي لدمت، سقط خلالها أكثر من 11 عنصراً حوثياً.
وفي الجبال المطلة على دمت جنوباً قال مصدر عسكري إن أبطال الجيش الوطني المتمركزة في جبل الحريوة استدرجت عناصر الحوثي إلى منتصف الجبل وهناك دارت مواجهات عنيفة عادت خلالها المليشيات تجر أذيل الخزي والهزيمة.
وتُمنى المليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في صفوف مقاتليها يومياً في أطراف دمت، حيث تحاول إيقاف تقدم قوات الجيش الوطني نحو مدينة دمت وتحريرها عبر الدفع بتعزيزات من مناطق مختلفة وسط خسائر وهزائم متلاحقة في العدة والعتاد.
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