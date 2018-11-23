وكيل أول محافظة الحديدة يلتقي موظفي شركة النفط بالحديدة عقب وصولهم الى عدن

التقى وكيل اول محافظة الحديدة وليد القديمي مدراء إدارات وموظفي شركة النفط اليمينة بمحافظة الحديدة والذين وصلوا الى العاصمه عدن واطلعوا الوكيل على أوضاع الشركة وما تتعرض له من نهب ممنهج من قبل المليشيات الحوثية.

وخلال اللقاء نقل لهم تحايا محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر مؤكد على الدور الاقتصادي الذي تقوم به شركة النفط في رفد خزينة الدولة والأهمية الكبيرة التي تقع على عاتق موظفيها للحفاظ عليها خلال الفترة القادمة.

وأشار وكيل اول المحافظة خلال لقاء موظفي شركة النفط الواصلين الى محافظة عدن أن المرحلة القادمة بعد تحرير المحافظة ستكون مرحلة تقييم وتصحيح في كل المؤسسات الحكومية وستكون شركة النفط في أولوية تلك المرحلة كونها إحدى الجهات الاقتصادية التي سيكون لها دعم في اقتصاد الوطن والمحافظة.

وافاد مدراء الإدارات والموظفين الذين وصلوا إلى أن المليشيات الإنقلابية حولت كل المؤسسات الايرادية الى مصادر دخل لها من خلال إنشاء الشركات الوهمية التي اتخذت من الشركات غطاء لتمرير صفقاتها المشبوهة.

مؤكدين أن هناك قيادات حوثية قامت بانشاء تلك الشركات الوهمية التي تدير عمليات النهب وان هناك الوثائق التي تؤكد تورط تلك القيادات في عمليات النهب والنصب وكان موظفي الشركة قد أكدوا عزمهم على المضيء قدما مع القيادة السياسية ممثله في فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن /عبدربه منصور هادي وقيادة المحافظة وشركة النفط للحفاظ على الشركة والمشاركة في تحرير المحافظة من هذه المليشيات الإنقلابية .