شكرا لقرائتكم خبر عن هــام.. مصادر دبلوماسية استدعاء اليماني إلى واشنطن.. وهادي يقلب الطاولة.. وغريفيث ينقلب على الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استدعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزير خارجيته خالد اليماني الى مقر اقامته في مدينة كليفلاند الامريكية بعد قبول وزير الخارجية بالمساعي الاممية التي يجريها المبعوث الدولي مارتن جريفثس خارج إطار المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية.

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة ان الرئيس عبدربه قام بتوبيخ وزير الخارجية اليماني ومنعه من التعاطي او قطع أي وعود من جهة الشرعية للقبول بالسلام دون المرجعيات الثلاث .

متحدثا اليه بانه بأنه لا حديث عن السلام خارج المرجعيات الثلاث . ووجه هادي وزير خارجيته بالتعاطي البناء مع كل جهود السلام وفق المرجعيات الثلاث واي جهود او مساعي خارج نطاق تلك المرجعيات لن يتم التعاطي معها.

الى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية الى ان المبعوث الدولي جريفثس أكد من خلال مساعيه الاخيرة للسلام ان المرجعيات الثلاث لن يتم الاخذ بها ما عدى قرار مجلس الامن 2216 وانه أي – جريفثس – لا يعترف الا بقرارات مجلس الامن والامم المتحدة ولا يعترف بعداها.

من جهة أخرى كشفت مصادر سياسية بصنعاء ان المبعوث الدولي طمأن الحوثيين بأن أكد لهم انه لن يتم التعاطي مع المرجعيات الثلاث في حال قاموا باجراءات بناءة للاستجابة لدعوات السلام والمرجعيات الثلاث هي ( المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216 ). ومن خلال تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية الشرعية سبأ حمل تصريح الرئيس عبدربه منصور تلميحات برفضه جهود ومساعي المبعوث جريفثس خارج إطار المرجعيات الثلاث.

وتشير تصريحات هادي الى ان السلام قد يتعثر في حال تم بناء ترتيبات المشاورات القادمة بشكل غير مشروط أي – الغاء المرجعيات الثلاث – وهو الامر الذي يرفضه هادي وسبق ان تم بسببها تعطيل مشاورات السلام من قبل.

من جهة أخرى في حال تم الحديث عن شروط المرجعيات الثلاث فان الحوثيين يرفضون التعاطي مع تلك المرجعيات التي يعتبرونها انها تصنفهم كجماعة ارهابية وتحرمهم من امتلاك السلاح.