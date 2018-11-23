شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد (فيديو مؤثر ) الملك "سلمان" يفاجئ طفلة صغيرة بموقف غير مسبوق أشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طفلة القريات بعد أن هلت دموعها طلباً لمقابلته في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بصورة واسعة جداً.

طفلة القريات وهي تبكي واستقبال الملك سلمان:

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو، ظهرت خلاله الطفلة، في حالة بكاء، وتطالب بزيارة الملك، وظهرت الطفلة أثناء استقبالها من قبل خادم الحرمين، حيث احتضنها وقبّلها وابتسم لها في لمسة أبوية حانية.

