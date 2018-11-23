شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ المهرة .. إنطلاق منافسات بطولة المحبة والسلام الدولية للشطرنج بالمهرة بمشاركة عدد من الدول العربية . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت عصر اليوم الخميس منافسات بطولة المحبة والسلام الدولية للشطرنج برعاية ودعم وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ومحافظ المهرة الشيخ راجح باكريت التي تحتضنها مدينة الغيضة خلال الفترة من 22 - 30 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 مشارك مابين لاعب وحكم ومنظم وإداري من اليمن وبعض دول عربية، بحضور نائب وزير الشباب والرياضة الأستاذ منير الوجيه ووكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري ووكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات .

وفي حفل الافتتاح أكد نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه على أهمية البطولة في انتعاش لعبة الشطرنج وتحريكها من جديد على المربعات البيضاء والسوداء بعد أن عانت طويلا بسبب الحرب.

ناقلا إلى الحاضرين تحايا معالي وزير الشباب والرياضة وتمنياته أن تحقق البطولة النجاح والأهداف المنشودة..

مثمنا جهود السلطة المحلية بالمهرة على الإعداد الجيد وحسن التنظيم والاستضافة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، ودور مكتب الشباب والرياضة في الترتيب والتحضير .

من جهته رحب وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري - نيابة عن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت - بالوفود المشاركة من بعض الدول العربية وتواجدهم في المهرة، مؤكدا السعي الجاد لإنجاح البطولة وإخراجها بالصورة التي تليق بحجم الحدث وأهميته .

مشيراً إلى أن اختيار المهرة لاستضافة هذا الحدث الدولي المهم يأتي لكون المهرة محافظة الأمن والسلام والمحبة وفي إطار تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة .

وتطرق رئيس الاتحاد العام للشطرنج د. صبري عبدالمولى إلى البرنامج الزمني والفعاليات التي يشملها المهرجان على مدى أسبوع واحد.

موضحاً الأهمية الكبيرة لهذه البطولة الدولية في كسر حاجز العزلة التي فرضت على لعبة الشطرنج اليمنية خلال السنوات الماضية من خلال تمكين اللاعبين اليمنيين المصنفين من المشاركة في أي بطولة دولية معترف بنتائجها من قبل الإتحاد الدولي للشطرنج بما يمكن اللاعبين والحكام والمنظمين من الحصول على نورمات جديدة تحسن أرقامهم وتصنيفهم الدولي.

وألقيت في الحفل كلمة عن الوفود العربية الشقيقة المشاركة .

كما قدم شباب الكشافة بمحافظة المهرة عروض كشفية نالت استحسان الجميع .

بعد ذلك بدأت المنافسات بين المشاركين في أجواء هادئة يغلفها التنافس الأخوي الشريف .. حيث يتنافس اللاعبون على جوائز بقيمة (6000 دولار) تم رصدها من قبل اللجنة المنظمة، وهي مقدمة من صندوق رعاية النشء والشباب (عدن) الذي تكفل بحوافز المنظمين وبدل التحكيم والسفر والتغذية ، في حين تحملت السلطة المحلية بالمهرة قيمة السكن التغذية أثناء المنافسات.

تجدر الإشارة إلى إن البطولة ستذيتخللها إقامة دورتين تدريبتين الأولى للحكام الدوليين بمشاركة (30) حكما لمدة أربعة أيام سيتلقون خلالها معارف ومهارات في فن التحكيم الدولي عبر محاضرات في أدبيات التحكيم لمواكبة تطور اللعبة بما يمكّن المشاركين من دخول امتحانات نظرية لأخذ لقب حكم دولي، ودورة أخرى خاصة بالتنظيم الدولي تبدأ بمشاركة (30) متدربا سيتلقون فيها مفاهيم عن مهارات التنظيم الدولية من خلال سلسلة محاضرات علمية تختتم بدخولهم إمتحان للحصول على فورم دولي في التنظيم وسيحاضر في الدورتين الدولي شاكر العفو .

حضر حفل الإفتتاح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة محمد عمر سويلم وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة والمسؤولين وقيادات العمل الرياضي.