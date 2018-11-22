مليشيا الحوثي تصيب طفلين وتختطف 7 من أهالي الحيمة بصنعاء (صورة)

أصيب طفلين بجروح في إطلاق نار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء اختطافها 7 مواطنين في مديرية الحيمة الداخلية بصنعاء .

وقالت مصادر محلية إنه لليوم الثاني على التوالي يشهد مخلاف بني نزار حصارا من قبل المليشيا الحوثية وقصفا بالاسلحة الخفيفة والثقيلة نتيجة رفض اهالي المنطقة انشاء معسكرا تدريبيا للحوثيين في منطقة قريبة من منازلهم.

مصادر محلية اكدت ان الحوثيون اقتحموا اليوم الخميس22-11-2018م المنطقة وأصابوا طفلين واعتقلوا 7 مواطنين ولا تزال المداهمات والاعتقالات متواصلة وسط ذعر بين النساء والأطفال الذين اصبحوا تحت نيران المليشيا منذ يوم أمس ولم يستطع اي من المواطنين الخروج من منزله ومن خرج اقتادوه الى معتقلاتهم.