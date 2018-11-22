شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يفاجئ الجميع ويتخذ هذا القرار الصادم بشأن الحديدة .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قناة سكاي نيوز عربي، نقلا عن مصادر يمنية، إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أجل زيارته المرتقبة اليوم الخميس، إلى مدينة الحديدة، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأمس نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أممي، أن عريفيث الذي وصل أمس صنعاء، سيتوجه اليوم إلى الحديدة ومنها إلى العاصمة الأردنية عمان.

وشهدت الحديدة مطلع الشهر الجاري، معارك شرسة وأحرزت القوات الحكومية تقدماً داخل المدينة غير أن العمليات العسكرية توقفت نهاية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الدعوات الأمريكية والغربية بضرورة وقف القتال والدخول في مفاوضات سلام للتوصل إلى تسوية سياسية.

ومساء أمس أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس أن مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ستُعقد (مطلع ديسمبر) في السويد.