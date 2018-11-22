شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : أحمد علي عبد الله صالح يكشف رسمياً عن وصية الزعيم قبل وفاته " تفاصيل تنشر لأول مرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر وثيقة لصحيفة "الأمناء" بأن السفير السابق لليمن لدى الإمارات وقائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد/ أحمد علي عبدالله جدد رفضه لتولي أي منصب في الحكومة أو أي منصب رفيع .

وقالت تلك المصادر بأن العميد/ أحمد علي أبلغ قيادات الإصلاح أثناء اللقاء الذي جمعهم مؤخرا في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) أنه لم يعد له أي طموح لتولي أي منصب حاليا أو مستقبلا.

وأضافت مصادر أخرى لـ "الأمناء" التقت بالعميد/ أحمد علي ، بأن والده نصحه بعدم السعي وراء رئاسة الدولة وأن آخر وصية كانت من والده أثناء الحرب الجارية تتعلق بهذا الأمر .

يذكر أن صحيفة "الأمناء" قد نشرت خبرًا قبل عام كشفت فيه عن عدم نية العميد أحمد علي تقلد أي منصب حكومي أو عسكري أو عودته إلى قيادة الحرس الجمهوري وتأكيده بأنه من الصعب إعادة الحرس الجمهوري كما كان ولو بعد سنوات.