البخيتي: معركة الحديدة لن تتوقف.. وأبشركم هذا هو الحاصل

قال السياسي المنشق عن جماعة الحوثيين إن الجهود الدولية لن توقف معركة تحرير الحديدة مؤكداً أن الحوار مع الحوثي مضيعة للوقت.

وكتب البخيتي بتغريدات رصدها الخليج 365 مخاطباً متابعيه: لا تصدقوا ان الجهود الدولية ستوقف معركة الحديدة؛ نحن في استراحة محارب فقط؛ واستعداد للمرحلة الأخيرة من التحرير؛ والتي ستنطلق قريباً وبقوة.

وأاضاف أن التأخير يهدف لإعطاء فرصة للجهود الدولية والكل متأكد أن الحوثيين سيتعنتون كعادتهم. الحرب هي الخيار الأوحد الذي فرضه الإماميون على اليمنيين.

وتابع البخيتي "الحوار مع الحوثيين مضيعة للوقت الا إذا كان تكتيك كما يفعلون هم؛ بهدف تجنب الضغوط الدولية؛ وأبشركم أن هذا هو الحاصل؛ فقد تبنت الأطراف الفاعلة؛ محلية وإقليمية ودولية؛ ما قلناه مراراً؛ لا حوار مع جماعة ارهابية؛ في البداية لم يصدقونا؛ ومع مرور الوقت ثبت لهم ان كل ما قلناه عنهم تحقق".

وواصل البخيتي: رسالتي للسفراء والباحثين والمهتمين الأجانب ودوائر الاستخبارات المختلفة خلال لقاءاتي معهم تتلخص في سؤال كنت أوجهه لهم: لو سيطرت جماعة إرهابية على عاصمتكم هل ستدخلون معها في حوار لإشراكها في الحكم ام ستقاتلونها حتى تستعيدوا دولتكم؟ وبعد إجابتهم كنت أقول: ونحن يحق لنا فعل ذلك أيضاً.