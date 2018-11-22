جميح: جهود اللجنة الاقتصادية مشكورة.. والمعالجات يجب أن تكون دائمة

أشاد الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح بالجهود التي بذلتها اللجنة الاقتصادية الحكومية برئاسة حافظ معياد لحل الأزمة الاقتصادية وتحسن سعر صرف العملة اليمنية امام العملات الاجنبية.

وقال جميح في تغريدة بحسابه إن "تحسن في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار.الجهود التي قامت بها اللجنة الاقتصادية، مدعومة برئاسة الوزراء مشكورة".

وأضاف انه "ينبغي أن تكون المعالجات دائمة لا وقتية،كي لا يتعرض الريال للانتكاسة مجدداً. المنح المقدمة من قبل الأشقاء لها الدور الأكبر،فيما اكتفى العالم بحفلات اللطم على المدنيين".