حملة الكترونية ترد على دعاة التخريب: #المهره_ترفض_الفوضى

حذر مواطنون من أبناء محافظة المهرة وعموم اليمن والخليج من الدعوات المشبوهة في محافظة المهرة لنشر الفوضى لخدمة تجار المخدرات والتهريب والميلييشيات .

جاء ذلك في حملة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #المهره_ترفض_الفوضى، شارك فيه نشطاء وكتاب من مختلف الشرائح.

وقال سالم آل سحمان إنه "بعد احكام قوات التحالف في اليمن علي جميع المنافذ البحريه وقطع امتداد وتهريب الاسلحة والمخدرات الايرانيه لذنبها الحوثي بالذات بمحافظة المهره بدئت الكلاب تنبح عبر منابر الدمار ووسائل النصب والاحتيال كالعاده اوجعتهم الضربات علي الارض فزاد نباحهم".

من جانبه، قال فضل البوعينين إن خروج قوات التحالف من المهره يعني عودتها للفوضى وفقدان الأمن وتحولها الى بيئة خصبة لمهربي الأسلحة والمخدرات.

وأضاف أن المطالبين بخروج التحالف من #المهره يهدفون إلى ستغلال الفراغ الأمني لتعزيز أنشطة التهريب، الحريزي مثال حي للخيانة والجريمة المنظمة المدعومة من قطر وإيران".