هذا ما قاله قرقاش من مطار أبوظبي الرئاسي لحظات استقبال محمد بن سلمان

أطلق وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات تصريحاً من مطار أبوظبي خلال وصول ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الإمارات. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه إنه في "المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لإستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني". وأضاف "أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".

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