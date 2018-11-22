صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، ان هناك جهوداً تُبذل لإستباب الأمن والإستقرار في المحافظات المحررة، إضافة إلى الجهود المبذولة من قِبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتقديم الدعم الكامل واللا محدود لإستقرار العملة الوطنية والخدمات الأساسية الأخرى.
وأشار المصدر إلى الجهود المبذولة من قِبل الحكومة والتحالف لتوفير المشتقات النفطية والإستقرار السياسي الملحوظ، كما يأتي كل ذلك في إطار الدعم السخي للأشقاء في التحالف العربي للحكومة والشعب اليمني جرّاء المحنة التي تسببت بها الميليشيا الحوثية الإنقلابية الإيرانية.
وقال: نطمئن كافة المواطنين بأن وزارة الداخلية وكافة أجهزتها الأمنية ستبذل قصارى جهدها من أجلهم ولأجلهم، وندعو رأس المال إلى الاستثمار في البلد والتعمير وممارسة أنشطتهم الطبيعية.
وأضاف: كما ندعو القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والترفع عن الطموحات الصغيرة والتعاون جميعاً في إستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وبناء وطن يتسع للجميع، وفليتنافس المتنافسون بالطرق الديمقراطية التي تحتفظ بالحق للجميع.
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بوزارة الداخلية يدلي بتصريح هام ويشيد بدور التحالف في الاستقرار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .