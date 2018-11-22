شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات ساحقة قبل قليل في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي والعَقيد العسكري/ جلال القاضي – أركان حرب اللواء الثالث حزم ان معركة تَحرير مديرية الراهدة, ستنطلق مساء اليوم, بِدعم وإسناد من المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الثالث حزم وأفراد من اللواء الثاني أيضًا.



وأوضح القاضي ان ن قوات اللواء الثالث حزم تَقدمت, صباح اليوم, بجبهة الشريجة والراهدة بمحافظة لحج.

وأفاد بان, القوات قامت باختراق دفاعات مليشيا الحوثي بالجبهة, وتمكنت من الإستيلاء على مواقع جديدة بمديرية الشريجة.

وأضاف "القاضي"بأن, مليشيا الحوثي قامت بالتمركز بتِباب الشعيبي, الذي تبعد بمسافة تُقدر نحو خمسة كيلومترات عن مدينة الراهدة.

وأوضح بأن, مليشيا الحوثي حاولت جاهدة لإستعادة مواقعها الذي سَيطر عليها اللواء, ولَكن باتت جَميع محاولاتهم بالفشل, وتَكبدت على إثر ذلك خسائر فادحة وجسيمة بالأرواح والعتاد.

وأشار بأن, التَقدم لا يزال مُستمر, والوتيرة لا تزال مرتفعة في صفوف الوحدات العسكرية الفرعية التابعة للواء الثالث حزم بلحج.