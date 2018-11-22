شكرا لقرائتكم خبر عن قرار دولي مرتقب قد يقلب الوضع في اليمن ويطيح بالشرعية والتحالف خلال ساعات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار دولي مرتقب قد يقلب النظام في اليمن ويطيح بالشرعية والتحالف خلال ساعات ..! ترحب بكم في البحث في جميع أنحاء العالم.

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