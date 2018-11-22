شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجزرة مروعة للحوثيين قبل قليل في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل 48 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات وضربات جوية للتحالف العربي في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال البلاد).

وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، إن قوات الجيش استدرجت، الخميس، مجموعة من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية لمديرية باقم.

وأوضح العميد الحارثي أن قوات الجيش باغتت مجموعة المليشيا، مما أسفر عن مصرع 28 من عناصرها بمن فيهم قائد المليشيا المدعو "أبو غلاب الوشلي" وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، وفقاً لما نقله موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".

وفي السياق، لقي 20 من عناصر المليشيا مصرعهم، في غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت أحد كهوف المليشيا في الجبهة ذاتها.

كما لقي القيادي الميداني في المليشيا الحوثية، المدعو "ضيف محمد يحيى شريف " مصرعه مع عدد من مرافقيه، جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف في وادي آل بو جبارة بجبهة كتاف.