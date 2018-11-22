معهد القضاء بعدن: الشهر المقبل بدء العام الدراسي الجديد للطلاب المقبولين

حدد المعهد العالي للقضاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الشهر المقبل بداية العام الدارسي الجديد للطلاب المقبولين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس المعهد العالي للقضاء، برئاسة المحامي العام الاول للجمهورية نائب رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور علي عطبوش عوض.

وفي بداية الاجتماع وقف المجتمعون دقيقة حداد وقرأو الفاتحه على روح فقيد الوطن وزير العدل القاضي جمال محمد عمر،الذي بذل جهود كبيرة، وكان له الدور الكبير في نقل المعهد من سلطة الانقلابيين في صنعاء الى العاصمه المؤقته عدن في ظل ظروف استثنائية.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد أقر مجلس المعهد تسمية الدفعه الثانية والعشرين والتي ستبدأ الدراسة فيه اوخر العام الحالى 2018م بدفعة فقيد الوطن جمال محمد عمر تقديراً لجهوده ودوره في تأسيس المعهد واخراجه الى النور.

ووقف مجلس المعهد امام قرار مجلس القضاء الاعلى بشأن قبول 50 طالباً من الدفعة الثانية والعشرين والذين لم يستكملو العام الدراسي السنة الثالثة والاخيرة في صنعاء على ان يستكملوها في المعهد في العاصمة المؤقتة عدن مع توفير لهم كافة التسهيلات اللازمة.

وأكد عطبوش على اهمية الاستعداد والتهيئة للدراسة في المعهد واختيار المتقدمين الاكفاء والتحضير الجيد في انتقاء المناهج الدراسية المتطورة واتباع سياسة حديثة في التعليم بالمعهد كون المعهد يعد منبراً وصرحاً شامخاً في رفد السلطه بالكوادر القضائية.

كما ناقش مجلس المعهد الترتيبات الخاصة بامتحانات المفاضلة بين الطلاب المتقدمين واتخذ ازائها عدد من القرارات التي من شأنها اختيار افضل الطلاب المتقدمين للدراسه بالمعهد.