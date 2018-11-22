كاتب: ملف اليمن يتجه للتدويل وتأجيل المشاورات إهدار للوقت

وشدد مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك" مكافأة دولية مجانية للحوثيين ".

وأشار إلى أن" المعادلة السياسية يجب أن تبدأ من تحرير الحديدة لتغيير التوازنات التي مازال يفرضها الحوثي ومن خلفه إيران".