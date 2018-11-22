كاتب: ملف اليمن يتجه للتدويل وتأجيل المشاورات إهدار للوقت

اعتبر الكاتب الصحفي، هاني مسهور، اليوم الخميس، بأن "تأجيل المشاورات اليمنية إلى ديسمبر تحت ذرائع الترتيبات اللوجستية إهدار للوقت".
وشدد مسهور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك" مكافأة دولية مجانية للحوثيين ".
وأشار إلى أن" المعادلة السياسية يجب أن تبدأ من تحرير الحديدة لتغيير التوازنات التي مازال يفرضها الحوثي ومن خلفه إيران".
ولفت إلى أن "ملف اليمن يتجه للتدويل وسيحظى تجار الحرب بسنوات طويلة لحصد الارباح على حساب الشعب".
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