المفتش العام يزور مدرسة القوات الخاصة بمأرب ويطلع على برامج التدريب

زار المفتش العام القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة عادل هاشم القميري، اليوم الخميس، مدرسة القوات الخاصة في مدينة مارب وعقد اجتماعا بمدير دائرة التدريب العسكري وقائد مدرسة القوات الخاصة وعدد من ضباط المدرسة والمدربين.

وناقش المفتش العام مع قيادة المدرسة، العديد من القضايا التي تهم المدرسة ومنتسبيها، واستمع منهم إلى آخر التطورات وبرامج التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الأكفاء.

وأشاد اللواء القميري، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها طلاب الدورة الحتمية التي تنظمها هيئة التدريب في المدرسة، وحثهم على المزيد من التدريب والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة الميليشيا الانقلابية، بدعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة على اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وحرصها الكامل على تدريب وتأهيل منتسبي الجيش الوطني وتوفير كل المتطلبات اللازمة لاستعادة كرامة وعزّة أبناء الشعب اليمني والتي تهون في سبيلها كل التضحيات.