شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بصورة مفاجئة .. ولي العهد امحمد بن سلمان يغادر الأراضي السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البلاد في جولة خارجية تشمل زيارة عدد من الدول العربية الشقيقة. وحسب وسائل الإعلام السعودية سيبدأ محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يتلوها زيارة دول عربية أخرى. ولم تسم وسائل الإعلام السعودية الدول التي سيزورها ولي العهد السعودي الذي نفذ جولة داخلية في المملكة شملت زيارات إلى مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية للبلاد.

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