شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ( فيديو) ..الطفلة المصابة برصاص مسلحي العصابات الحزبية بتعز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ....(لمو تصوروني. اشتي اروح عند أمي ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشعلت الطفلة المصابة برصاص مسلحي العصابات الحزبية بتعز اليوم مواقع التواصل الاجتماعي اثناء تصويرها لقناة اليمن الفضائية ....(لمو تصوروني. اشتي اروح عند امي ) وكانت الطفلة فاطمة قد اصيبت في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في سوق الوليد بين مقاوتة والمدعو غزوان المخلافي المسنود من جماعة الاخوان والمعني بجمع الاموال لصالح الحزب من خلال سيطرته على اسواق القات

وقال شهود عيان ان الطفلة أصيبت برصاص في جسدها أثناء عودتها وزميلاتها من المدرسة اثناء الاشتباكات المسلحة للعاصابت الحزبية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ( فيديو) ..الطفلة المصابة برصاص مسلحي العصابات الحزبية بتعز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ....(لمو تصوروني. اشتي اروح عند أمي ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .