شكرا لقرائتكم خبر عن بيسمنت الثقافية تدرب 16 مشاركا حول المناظرات و أساليب البحث العلمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اليمن السعبد - صنعاء

اختمت اليوم الخميس الموافق 2018/11/22 دورة تدريبية نظمتها موسسة بيسمنت الثقافية في مجال المناظرات واساليب البحث العلمي بصنعاء

الدورة التي بدات يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر في مؤسسة بيسمنت، استمرت اربعة أيام، ودرب فيها المدربان (جهاد بابريك وعبدالله العباسي) وشارك فيها 16 مشاركاً ومشاركة تم اختيارهم بناء على استمارات المشاركة التي نشرت في وقت سابق على صفحة مؤسسة بيسمنت على "الفيس بوك".

وتعرف المتدربون في هذه الدورة على مفهوم المناظرات وأساسيات تنظيمها وإدارتها، وطرق بناء الحجة، والرد على الحجج المعارضة، وآلية سير المناظرة، اضافة الى تقنيات البحث عن المعلومات.

وتناولت دورة آليات البحث التي أقيمت يوم الأربعاء 21 نوفمبر أساليب البحث العلمي، وإجراءات البحث، وأساسيات البحث عبر الإنترنت.

كما تطرقت إلى مشاكل لغة البحث وعدم توفر الكثير من المصادر باللغة العربية وطرق حل هذه المشاكل. وتناولت مفاتيح البحث، وتقنيات الاستقصاء التي تطرقت إلى بعض الوسائل المتعلقة بالمراقبة والتجربة والاستبيانات والمقابلات.

وقدمت في الدورة نصائح للباحثين للحصول على أفضل النتائج، وطرق تحليل البيانات. واقترح المدرب في نهايتها مواقع مفيدة للبحث يستفيد منها المشاركون.

حضر الدورة التدريبية الأستاذ عبدالسلام الشريحي وتحدث عن كتيب (دليل المناظرات) الذي أعدته مؤسسة بيسمنت الثقافية، موكدا على أهمية توثيق الاستراتيجية المميزة التي تتبعها بيسمنت في إقامة المناظرات.

يشار الى ان هذة الدورات تقام ضمن مشروع (فضاءات) الذي تختار فيه مؤسسة بيسمنت مواضيع تهم المجتمع، وتقدم التدريب والتأهيل للمهتمين بموضوع المناظرة، وتعرض مقالات وأعمالاً بصرية تتناول جانبي الأطروحة المقدمة، ثم تقيم مناظرة عامة يقدمها الفريقان المؤهلان اللذان يتناول كل منهما أحد جانبي أطروحة المناظرة ويحضرها الجمهور.